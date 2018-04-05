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Более 15 тыс. школ проведут всероссийские проверочные работы по химии
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Более 15 тыс. школ проведут всероссийские проверочные работы по химии 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Фото: Главный региональный
Учащиеся 11-х классов в более чем 15 тыс. школ напишут 5 апреля 2018 г. всероссийские проверочные работы (ВПР) по химии. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
«ВПР по химии напишут 5 апреля учащиеся 11-х классов из всех регионов России в более чем 15 тыс. школ. ВПР по химии проводится по решению школы, она предназначена для выпускников, которые не выбрали этот предмет для сдачи ЕГЭ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проверочная работа по химии условно разделена на четыре содержательных блока: «Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Методы познания химии. Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь».
«Выпускники, принимающие участие в написании ВПР по химии, должны продемонстрировать базовый уровень знания предмета: составить уравнение химической реакции, смоделировать химический эксперимент на основании его описания, объяснить обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и строением», — пояснили в пресс-службе.
В Рособрнадзоре отметили, что проверочная работа по химии включает в себя 15 заданий различных уровней сложности. На выполнение всей работы отводится 1,5 часа (90 минут).
ВПР — итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.
ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.
Результаты работ могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Рособрнадзор не рекомендует образовательным организациям использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся.
В марте-мае 2018 г. ВПР проводятся для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов.
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 Ещё 6 источников 
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