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Госпитализированные воспитанники детсада Петербурга находятся в состоянии средней тяжести
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Госпитализированные воспитанники детсада Петербурга находятся в состоянии средней тяжести 

ТАСС 36 минут назад
Фото: ТВ Центр
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Шесть воспитанников одного из детсадов Санкт-Петербурга, доставленных в детскую городскую больницу №5, находятся в стабильном средне-тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
"Шесть человек на данный момент у нас: дети от трех до семи лет, стабильно средне-тяжелое состояние. Жизни угрозы нет", — сообщили ТАСС в пресс-службе больницы.
О массовой госпитализации воспитанников детского сада в Невском районе Санкт-Петербурга стало известно в среду. Сообщалось о десяти доставленных в больницы детях. В пресс-службе детской городской больницы №5 ранее отмечали, что у детей, по предварительной информации, обнаружен гастроэнтерит, причиной, которого могло стать попадание инфекции в организм.
По информации пресс-службы Невского района, после ЧП детский сад закрыт на карантин. По факту случившегося проводится прокурорская проверка.
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