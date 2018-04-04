Госпитализированные воспитанники детсада Петербурга находятся в состоянии средней тяжести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 4 апреля. / ТАСС /. Шесть воспитанников одного из детсадов Санкт-Петербурга, доставленных в детскую городскую больницу №5, находятся в стабильном средне-тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

"Шесть человек на данный момент у нас: дети от трех до семи лет, стабильно средне-тяжелое состояние. Жизни угрозы нет", — сообщили ТАСС в пресс-службе больницы.

О массовой госпитализации воспитанников детского сада в Невском районе Санкт-Петербурга стало известно в среду. Сообщалось о десяти доставленных в больницы детях. В пресс-службе детской городской больницы №5 ранее отмечали, что у детей, по предварительной информации, обнаружен гастроэнтерит, причиной, которого могло стать попадание инфекции в организм.

По информации пресс-службы Невского района, после ЧП детский сад закрыт на карантин. По факту случившегося проводится прокурорская проверка.