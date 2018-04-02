Более 50% школ и детсадов в Новой Москве строят инвесторы 

В Новой Москве возводят около 20 школ и детских садов, более половины из них строят за счёт коммерческих структур в рамках комплексного развития территории. Как сообщает издание «Дни.ру», об этом заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин. По его словам, строительство образовательных учреждений в Троицком и Новомосковском округов — одна из приоритетных задач столичных властей.
В общей сложности до 2020 года в ТиНАО планируется возвести около 50 различных объектов социального назначения, передаёт «Ридус».
Ранее издание «Утро.ру» писало, что в Москве в новых образовательных центрах могут построить бассейны.