Стали известны имена победителей московского этапа Всероссийского конкурса чтецов

В столице прошел городской финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 40 столичных школьников от 10 до 17 лет, победивших на окружных этапах соревнований, выступили перед жюри с отрывками из прозы классических и современных авторов. В этом году юный чтецы все чаще выбирали для выступления современную литературу, в том числе отрывки из фантастических и детективных книг. Однако среди финалистов ни одного чтеца с отрывком из книг нашего времени не оказалось.

Победители столичного этапа, наряду с призерами из других российских городов отправятся в Крым , где 15 мая состоится всероссийский финал «Живой классики», участники которого будут бороться за возможность выступить на Красной площади в рамках суперфинала в день рождения Александра Пушкина 6 июня.

Всероссийских конкурсе чтецов проходит в стране уже пятый год, за это время в нем приняли участие 10 миллионов детей из 84 стан и 85 регионов России . В соревновании может принять участие любой ученик российской школы. На начальном этапе в самих образовательных учреждениях выбирают лучших ребят, которые отправляются на окружные соревнования, а затем и на финальные этапы городов страны. Участники конкурса имеют право выбрать для своего выступления любое произведение, главное условие соревнований — участники должны читать прозу на русском языке.

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