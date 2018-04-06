Стали известны имена победителей московского этапа Всероссийского конкурса чтецов 

В столице прошел городской финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 40 столичных школьников от 10 до 17 лет, победивших на окружных этапах соревнований, выступили перед жюри с отрывками из прозы классических и современных авторов. В этом году юный чтецы все чаще выбирали для выступления современную литературу, в том числе отрывки из фантастических и детективных книг. Однако среди финалистов ни одного чтеца с отрывком из книг нашего времени не оказалось.
— По традиции в этом году, помимо современной литературы, многие школьники выбирали для своего выступления те произведения, которые читали в финале победители прошлого года, в частности отрывки из Пушкина и Цветаевой, — рассказали организаторы мероприятия. — Однако, как показывает практика, такая фишка плохо работает, в тройку финалистов попали дети, выбравшие совсем другой репертуар. Почти пять часов подряд лучшие школьники-чтецы столицы читали перед строгим жюри фрагменты из различных произведений, от классики 19 века до Ильфа и Петрова, братьев Стругацких и Григория Горина. По словам судей, в этом году в московском финале «Живой классики» прозвучала много современных произведений, в том числе фантастика и детективы. Среди прочих со сцены звучали отрывки из Гарри Поттера и фрагменты из произведений современных писательниц Нины Дашевской и Наринэ Абгарян, рассказывающие о проблемах современных подростков. Лучшими чтецами московского этапа жюри признало восьмиклассника Василия Серегина из школы 2114, который читал отрывок из произведения Константина Паустовского «Старик со сторублевым билетом», ученицу 7 класса школы 2086 Джиргал Бембинову с фрагментом из «Лета Господня» Ивана Шмелева и 11-классника школы-интерната № 1 Федора Лысикова с историей Бога и Оськи из «Кондуита и Швамбрании» Льва Кассиля. Опыт финалиста Василия Серегина, показал, что упорное стремление к победе — главный залог успеха. Школьник с 5 класса участвует в проекте и лишь на четвертый год после упорных тренировок смог победить на городском этапе. А Федор Лысиков и вовсе сразу покорил жюри не только замечательным прочтением прозы, но и громадной силой воли. Школьник учится в интернате на слепых и слабовидящих детей, однако это не помешало ему стать лучшим чтецом столицы.
Победители столичного этапа, наряду с призерами из других российских городов отправятся в Крым, где 15 мая состоится всероссийский финал «Живой классики», участники которого будут бороться за возможность выступить на Красной площади в рамках суперфинала в день рождения Александра Пушкина 6 июня.
Всероссийских конкурсе чтецов проходит в стране уже пятый год, за это время в нем приняли участие 10 миллионов детей из 84 стан и 85 регионов России. В соревновании может принять участие любой ученик российской школы. На начальном этапе в самих образовательных учреждениях выбирают лучших ребят, которые отправляются на окружные соревнования, а затем и на финальные этапы городов страны. Участники конкурса имеют право выбрать для своего выступления любое произведение, главное условие соревнований — участники должны читать прозу на русском языке.
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