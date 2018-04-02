17 педагогов Подмосковья вышли в очный этап всероссийского конкурса

Во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют — 2018» участвуют 17 учителей из Московской области , говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Организаторы конкурса — комитет Государственной думы ФС РФ по образованию и некоммерческое партнерство «Ассоциация лучших школ».

В заочном этапе конкурса приняли участие 110 учителей Подмосковья, во второй, очный этап вышли 17 человек. Очный этап пройдет со 2 по 7 апреля в московской гимназии №1518.

Конкурсанты соревнуются в следующих номинациях: молодые руководители дошкольных образовательных организаций; молодые педагоги дополнительного образования; молодые педагоги — психологи; молодые учителя; молодые управленцы; педагог-наставник.

Подмосковные учителя представлены в каждой номинации.