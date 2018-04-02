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В Мособлдуме рассмотрят меры соцподдержки для обучающихся по программам профподготовки
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В Мособлдуме рассмотрят меры соцподдержки для обучающихся по программам профподготовки 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма разрабатывает изменения в закон «Об образовании», которые касаются мер соцподдержки обучающихся по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих (или должностям служащих) в государственных образовательных организациях Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
«Речь идет об обеспечении их питанием, государственными академической и социальной стипендиями. Данные меры обеспечат обучающимся по программам профподготовки равные права со студентами, обучающимися по программам среднего профессионального образования», — сказал председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.
Контингент обучающихся по программам профподготовки составляет ежегодно около 1,5 тысяч человек, из них 90% — выпускники общеобразовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области. Реализация указанных мер будет осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных подведомственным министерству образования Подмосковья образовательным организациям.
На реализацию мер предусмотрено: 28 миллионов рублей в 2018 году; 34,3 миллиона рублей в 2019 году; 35,2 миллиона рублей в 2020 году.
Рожнов отметил, что проект закона планируется рассмотреть 5 апреля на заседании Мособлдумы в трех чтениях.
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