Школам подошли двери на магните 

Московские школы продолжат совершенствовать системы противопожарной безопасности. Об этом 2 апреля «ВМ» рассказали в столичном Департаменте образования.
Успешный опыт столицы обсудили на селекторном совещании департамента, где с директорами школ рассмотрели ключевые вопросы безопасности учеников и сотрудников образовательных организаций.
Специалисты рабочей группы координационного совета департамента отметили, что уже произвели установку специальных электромагнитных замков на дверях эвакуационных выходов. Они помогут оперативно покинуть здание.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Журавлев, руководитель рабочей группы координационного совета департамента образования Москвы:
— Рядом с дверями эвакуационных выходов на стене располагается кнопка электромагнитного замка, ее дополняет корпус пожарной сигнализации с надписью «При пожаре открой крышку, нажми кнопку», корпус пломбируется. В случае наступления чрезвычайной ситуации крышка снимается, кнопка нажимается, дверь открывается. Мы предусмотрели также возможность обесточивания помещения, на случай выхода из строя подстанций и отключения электричества. В случае отключения электричества замок разблокируется автоматически.