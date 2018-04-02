Школам подошли двери на магните

Московские школы продолжат совершенствовать системы противопожарной безопасности. Об этом 2 апреля «ВМ» рассказали в столичном Департаменте образования.

Успешный опыт столицы обсудили на селекторном совещании департамента, где с директорами школ рассмотрели ключевые вопросы безопасности учеников и сотрудников образовательных организаций.

Специалисты рабочей группы координационного совета департамента отметили, что уже произвели установку специальных электромагнитных замков на дверях эвакуационных выходов. Они помогут оперативно покинуть здание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Рядом с дверями эвакуационных выходов на стене располагается кнопка электромагнитного замка, ее дополняет корпус пожарной сигнализации с надписью «При пожаре открой крышку, нажми кнопку», корпус пломбируется. В случае наступления чрезвычайной ситуации крышка снимается, кнопка нажимается, дверь открывается. Мы предусмотрели также возможность обесточивания помещения, на случай выхода из строя подстанций и отключения электричества. В случае отключения электричества замок разблокируется автоматически.