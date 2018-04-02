В микрорайоне «Новое Пушкино» возводится первая школа

Проект первой школы в микрорайоне «Новое Пушкино» масштабный, учтены, кажется, все потребности и желания современных школьников. К просторным классам и спортзалам добавилась проекторная, зал для хореографии, а еще плитка на полу, размеченная под классики.

И это еще не все сюрпризы для будущих учеников. Стройку планируют закончить к июню.

В группе компаний «Инград» — это застройщик микрорайона, говорят, что в новом учебном году здесь готовы принять 550 ребят. Учиться тут могут и жители комплекса, и дети из других домов.

Полным ходом идет уже отделка помещений, инженерные сети почти все уже завершены, кровля уже вся завершена, как только будет позволять погода, приступим к реализации уже благоустройства

Александр Гусев , руководитель департамента проектного управления по МО группы компаний «Инград».

В школе есть сразу два спортзала — малый и большой, есть хореографический зал и актовый, который вмещает больше 360 человек. Наверху обустроили проекторную — отсюда будет удобно показывать фильмы и слайды.

Уже почти готово просторное помещение столовой площадью 317 квадратных метров, здесь одновременно пообедать смогут почти 200 ребят.

Здание школы разделено на две части — в одной занимаются дети начальных классов, в другой — средние и старшие. Каждое помещение построено по всем СНИПам. Удобно должно быть всем.

Представитель группы компаний «Инград» отметил, что на каждом объекте — будь то школа или детский сад, создают доступную среду для маломобильных граждан: это и санузлы, и специальные лифты, и пандусы.

Школа в «Новом Пушкино» — не первый социальный объект, который строит «Инград». Например, школу в микрорайоне «Новое Медведково» в Мытищах в прошлом году группа компаний «Инград» сдала даже раньше срока.

Не только красивая, но и оборудованная по последнему слову школа — с просторными классами, спортивными залами, бассейнами и лекториями — после обращения главы Подмосковья — появилась в микрорайоне к первому сентября. А в «Новом Пушкино» возводят еще два корпуса -12 и 14.

Появляются новые дома — растет и инфраструктура. Всего здесь построят три школы и три детских сада, один из них, на 230 мест, уже работает.