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В школах Самарской области установят 1394 видеокамеры
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В школах Самарской области установят 1394 видеокамеры 

63.ru 47 минут назад
Фото: 63.ru
Министерство образования и науки Самарской области ищет компанию, которая установит в школах систему видеонаблюдения. Это необходимая мера во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации (ГИА). Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.
— 83 школы Самары и области оснастят комплексами для онлайн-трансляций сдачи экзаменов, — говорится в документах закупки. — Всего таким систем будет 1394. Еще 55 комплексов будут работать в офлайн-режиме. Максимальное время задержки сигнала — 1 минута.
В каждом кабинете будет не менее двух камер. Помимо установки подрядчику предстоит их подключить, протестировать и поддерживать работу комплексов. Весь записанный материал будет храниться три месяца.
На эти цели из областного бюджета планируют потратить 20 438 200 рублей.
С 21 марта начался период досрочной сдачи ЕГЭ. О своем желании пройти итоговое испытание досрочно заявили 307 учащихся. Среди них 12 выпускников этого года.
Мы решили проверить, насколько хорошо вы помните школьную программу. Для этого вам надо пройти простое тестирование. Вопросы взяты из учебных программ по обязательным и самым популярным предметам — русскому языку, математике, обществознанию, физике и истории.
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