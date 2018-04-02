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Студенты медицинских вузов применяют навыки на практике
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Студенты медицинских вузов применяют навыки на практике 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
3 апреля подводятся итоги Шестой Всероссийской студенческой олимпиады по практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл — 2018», которая завершилась 2 апреля в Москве.
Организаторами мероприятия традиционно выступают Министерство здравоохранения России и знаменитый «Первый мед» — Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. В соревнованиях в рамках Недели медицинского образования приняли участие 53 команды со всей России. Конкурсы проходили на базе учебно-виртуального комплекса Центральной научной медицинской библиотеки. В ходе мероприятия медики показали не только профессиональный уровень, но и умение общаться с пациентами и работать в команде.
— В этом году столицу представляют 10 команд, — рассказала замдекана лечебного факультета МГМУ им. Сеченова Елена Дудник. — Это студенты таких крупных вузов, как РУДН и МГУ. Кроме того, наш университет совместно с РНИМУ им. Пирогова собрал две смешанные команды.
К участию в олимпиаде допускались студенты 4–6-го курсов медицинских вузов и факультетов.
Компетенции, в которых соревновались участники, охватывают все сферы врачебного дела. Медики показали навыки экстренной помощи, реанимации и интерпретации результатов обследования пациентов. Кроме того, оценивались и творческие задатки: был проведен конкурс видеопрезентаций команду-частников.
Помимо непосредственно соревнований, участники имели возможность посетить мастер-классы ведущих специалистов по навыкам профессионального общения с пациентами и неотложной медицинской помощи.
Задачей олимпиады «Золотой МедСкилл» является оценка практических навыков будущих врачей и умения принимать взвешенные решения.
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