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С 4 по 10 апреля пройдет II выставка «ОБРАЗование Москвы»
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С 4 по 10 апреля пройдет II выставка «ОБРАЗование Москвы» 

Управа района Кунцево 1 час назад
Мероприятие направлено на представление горожанам новых архитектурных концепций образовательных зданий и прилегающих к ним территорий в современной столице. К участию в выставке приглашают архитектурные бюро и мастерские, проектные институты, строительные и девелоперские компании города.
По-настоящему эффективное образование невозможно в стенах здания, которое морально устарело, нынешняя материальная оболочка школьных зданий не соответствует современным потребностям. Здание школы должно стать основным образовательным ресурсом. Отходят в прошлое типовые здания промышленного вида индустриальной эпохи, где равномерное распределение по фасаду одинаковых окон, единый вход-портал, одинаковый размер классных комнат, прямые пустые коридоры, неизменность плана всех этажей, монотонные цветовые решения. Сегодня в проектах зданий учебных заведений появились тематические крылья, коридоры, улицы, центральные площади, в которых собирается учебный коллектив. Современная школа прозрачна, зонирована, интересно окрашена, в отличие от монотонных решений «старой школы».
Цель выставки «ОБРАЗование Москвы» — представить горожанам разнообразие новых архитектурных концепций образовательных зданий и прилегающих к ним территорий современной столицы.
Направления выставки:
Реконструкция существующих учебных заведений;
Новые архитектурные концепции образовательных зданий и территорий;
Проекты детских садов и школ.
Задачи Выставки:
Информирование широкой общественности о достижениях в области реализации программы Правительства Москвы, направленной на строительство и развитие социальной инфраструктуры.
Ознакомление с современными формами проектирования образовательных пространств.
Обмен опытом среди специалистов различных отраслей в рамках деловой программы Выставки.
Привлечение студентов профильных колледжей и ВУЗов к участию в мероприятии с целью получения опыта в области проектирования и строительства современных образовательных пространств.
События Деловой программы будут включать лекции, мастер-классы, презентации и станут профессиональной площадкой для обмена опытом среди специалистов различных отраслей в данной сфере.
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