С 4 по 10 апреля пройдет II выставка «ОБРАЗование Москвы»

Мероприятие направлено на представление горожанам новых архитектурных концепций образовательных зданий и прилегающих к ним территорий в современной столице. К участию в выставке приглашают архитектурные бюро и мастерские, проектные институты, строительные и девелоперские компании города.

По-настоящему эффективное образование невозможно в стенах здания, которое морально устарело, нынешняя материальная оболочка школьных зданий не соответствует современным потребностям. Здание школы должно стать основным образовательным ресурсом. Отходят в прошлое типовые здания промышленного вида индустриальной эпохи, где равномерное распределение по фасаду одинаковых окон, единый вход-портал, одинаковый размер классных комнат, прямые пустые коридоры, неизменность плана всех этажей, монотонные цветовые решения. Сегодня в проектах зданий учебных заведений появились тематические крылья, коридоры, улицы, центральные площади, в которых собирается учебный коллектив. Современная школа прозрачна, зонирована, интересно окрашена, в отличие от монотонных решений «старой школы».

Цель выставки «ОБРАЗование Москвы» — представить горожанам разнообразие новых архитектурных концепций образовательных зданий и прилегающих к ним территорий современной столицы.

Направления выставки:

Реконструкция существующих учебных заведений;

Новые архитектурные концепции образовательных зданий и территорий;

Проекты детских садов и школ.

Задачи Выставки:

Информирование широкой общественности о достижениях в области реализации программы Правительства Москвы , направленной на строительство и развитие социальной инфраструктуры.

Ознакомление с современными формами проектирования образовательных пространств.

Обмен опытом среди специалистов различных отраслей в рамках деловой программы Выставки.

Привлечение студентов профильных колледжей и ВУЗов к участию в мероприятии с целью получения опыта в области проектирования и строительства современных образовательных пространств.

События Деловой программы будут включать лекции, мастер-классы, презентации и станут профессиональной площадкой для обмена опытом среди специалистов различных отраслей в данной сфере.