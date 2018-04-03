В сельских школах Ненецкого округа введут курс «Основы рыболовства»

МУРМАНСК , 3 апр — РИА Новости . «Ненецкий региональный центр развития образования» к концу учебного года разработает типовую рабочую программу элективного курса «Основы рыболовства» для 7 классов общеобразовательных школ округа, чтобы дети учились культуре рыболовства, сообщает пресс-служба администрации Ненецкого округа.

С инициативой ввести изучение ремесла в школьную программу выступило руководство Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО. Как пояснили в профильном ведомстве, в округе уже был опыт включения в трудовое обучение школьников основ рыболовства — в 70-80-е годы такая практика существовала в поселковых школах.

"Детей учили вязать сети, а практику проходили непосредственно на промысле. Сейчас этого нет. Но стоит отметить, что рыбная отрасль, так же, как и оленеводство, является основной сельскохозяйственной отраслью региона. Поэтому наше ведомство заинтересовано в прививании культуры рыболовства у жителей округа со школьной скамьи", — пояснили в департаменте.

В качестве примера профильное ведомство привело введение в школьные программы элективных курсов на территории Республики Саха . Так, в Якутии в школах преподают кузнечное дело, ювелирное дело, скорняжное, косторезное искусство, а также для школьников созданы швейно-пошивочные цеха.

"Ненецкий региональный центр развития образования" разрабатывает программу общим объемом 34 учебных часа в год. Внедрять ее в НАО планируют с 1 сентября 2018 года, в первую очередь, в сельских школах.