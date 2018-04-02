Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»

Школьники нашли ошибку в учебнике «Вентана-Графа»: Волга впадает в Черное море

Астраханские школьники опубликовали в социальных сетях фотографию из учебника по русскому языку для девятого класса, где ошибочно указано, что Астрахань расположена на месте впадения Волги в Черное море, сообщает «Газета Волга».

На фотографии учебник раскрыт на теме «Сложноподчиненные предложения». Для закрепления материала школьникам предлагается выполнить упражнение, в одном из предложений которого написано, что «Город Астрахань расположен на месте впадения Волги в Черное море».

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Данный учебник был выпущен издательством «Вентана-Граф», которое входит в корпорацию «Российский учебник».

В конце марта на слушаниях в Государственной Думе предложили ввести ответственность авторов за ошибки в учебниках. В частности, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина «Единая Россия» ) отметила, что действующее законодательство не предусматривает ответственности экспертов и экспертных организаций за ошибки, допущенные при проведении экспертиз учебников, сообщала пресс-служба «Единой России».

По ее словам, учебники, включенные в федеральный перечень рекомендованных к использованию, должны соответствовать ФГОС, примерным образовательным программам, а также концепциям преподавания отдельных предметов по предметным областям.