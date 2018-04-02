В России создадут 5 тысяч школьных добровольческих отрядов

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Ассоциация волонтерских центров запустила комплексную программу по популяризации добровольческого движения среди школьников, сообщает пресс-служба АВЦ.

Реализация проекта включает несколько этапов: формирование сети школьных волонтерских отрядов, разработка обучающих и информационных материалов для школьников и педагогов, а также проведение мероприятий, направленных на создание сообщества юных добровольцев-лидеров.

"Первым шагом стал совместный проект Ассоциации волонтерских центров и российского движения школьников «Лига школьных волонтерских отрядов», одним из результатов которого должно стать создание 5 тысяч команд юных добровольцев в школах по всей стране", — сообщил председатель совета АВЦ Артем Метелев

Вологды, Иркутска, Краснодара, Новосибирска, Саранска и Первоначально для реализации программы выбраны 10 школ из Белгорода Красноярска , Кургана, Липецка Саратова . Школьникам и педагогам предстоит выполнить пять творческих заданий и опубликовать их решения. За выполнение каждого задания командам будут выставлены оценки.

Следующим этапом стал запуск онлайн-игры «Икс шагов до БРО» — своего рода квеста, в рамках которого дети получают совершенно разные задания в онлайн— и офлайн-формате, а их выполнение курируют киберволонтеры со всей страны.

В дополнение к онлайн-игре был разработан цикл видеоуроков для школьников, их родителей и учителей, который раскрывает понимание того, что такое добровольчество, как можно стать волонтером и как создать волонтерский отряд. После каждого видеоурока пользователям предлагается не только повторить пройденный материал, но и выполнить ряд заданий, направленных на закрепление полученных в рамках урока знаний.

Одним из ключевых этапов программы станет участие школьников ‒ победителей в федеральных конкурсах и уже состоявшихся лидеров школьного добровольческого движения в работе тематической смены в МДЦ «Артек», которая пройдет в июне. Лучшие из лучших станут членами титульного волонтерского отряда страны.

Программа реализуется в рамках проекта «Развитие гражданской активности и добровольчества среди детей» с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.