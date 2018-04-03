Завершился Всеармейский этап Международной олимпиады по иностранному языку 

В соревновании, состоявшем из четырех туров, участвовали 53 команды из разных городов России.
В Военном университете Минобороны РФ завершился Всеармейский этап IV Международной олимпиады по иностранному языку. В соревновании, состоявшем из четырех туров, участвовали 53 команды из разных городов России.
Кроме того, участники олимпиады имели возможность посетить музей Военного университета, ознакомиться с достопримечательностями столицы, сделать совместные фотографии, прогуляться по улицам Москвы, что еще более сплотило команды.
По результатам олимпиады команда курсантов заняла 15 место. Курсант Юрий Безуглый в личном первенстве занял 7-е место из 159 участников, а во втором туре команда курсантов заняла второе место и награждена ценным подарком — телевизором.