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Завершился Всеармейский этап Международной олимпиады по иностранному языку
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Завершился Всеармейский этап Международной олимпиады по иностранному языку 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В соревновании, состоявшем из четырех туров, участвовали 53 команды из разных городов России.
В Военном университете Минобороны РФ завершился Всеармейский этап IV Международной олимпиады по иностранному языку. В соревновании, состоявшем из четырех туров, участвовали 53 команды из разных городов России.
Кроме того, участники олимпиады имели возможность посетить музей Военного университета, ознакомиться с достопримечательностями столицы, сделать совместные фотографии, прогуляться по улицам Москвы, что еще более сплотило команды.
По результатам олимпиады команда курсантов заняла 15 место. Курсант Юрий Безуглый в личном первенстве занял 7-е место из 159 участников, а во втором туре команда курсантов заняла второе место и награждена ценным подарком — телевизором.
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