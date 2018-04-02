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Минкавказ предложил АСИ присоединиться к проекту по подготовке кадров в СКФО
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Минкавказ предложил АСИ присоединиться к проекту по подготовке кадров в СКФО 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа предложило Агентству стратегических инициатив (АСИ) сотрудничать в разработке программы, направленной на подготовку кадров для реализации инвестпроектов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). С таким предложением выступил замглавы ведомства Олег Хацаев на встрече с руководителем АСИ Светланой Чупшевой, сообщили в понедельник в пресс-службе Минкавказа.
"Статс-секретарь — заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев выступил с предложением к АСИ стать ассоциированным участником проекта по подготовке и реализации магистерской программы «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» совместно с Российской экономической школой, Финансовым университетом при правительстве РФ, Корпоративным университетом Сбербанка, Северо-Осетинским государственным университетом, Чеченским государственным университетом для подготовки кадров для реализации инвестиционных проектов в Северо-Кавказском федеральном округе", — говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, глава АСИ Светлана Чупшева в свою очередь предложила предоставить участникам проекта доступ к возможностям Университета национальной технологической инициативы «20.35», который «благодаря сетевому принципу функционирования и цифровым образовательным платформам поможет удаленно подготовить специалистов в сфере цифровой экономики».
Стороны также обсудили предложения АСИ о создании профильной рабочей группы при Минкавказе РФ с участием представителей Агентства, органов исполнительной власти субъектов СКФО и деловых объединений. Предполагается, что рабочая группа будет оценивать, как работа органов исполнительной власти и «субъектов естественных монополий» влияет на позиции регионов Северного Кавказа в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.
Кроме того, представители Минкавказа и АСИ обсудили организацию участия субъектов СКФО во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально— экономического развития субъектов Российской Федерации.
Комплексный проект по созданию магистерской программы подготовки кадров для работы в регионах СКФО планируется разработать с участием Министерства РФ по делам Северного Кавказа, Российской экономической школы и Финансовым университетом при правительстве РФ. Предполагается, что реализация проекта позволит подготовить для работы на Северном Кавказе специалистов нового типа, которые смогут управлять проектами на всех стадиях — от разработки до внедрения инновационных составляющих. Кроме того, работа над проектом поможет развитию связей между вузами Северного Кавказа и ведущими вузами страны.
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