Минкавказ предложил АСИ присоединиться к проекту по подготовке кадров в СКФО

"Статс-секретарь — заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев выступил с предложением к АСИ стать ассоциированным участником проекта по подготовке и реализации магистерской программы «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» совместно с Российской экономической школой, Финансовым университетом при правительстве РФ , Корпоративным университетом Сбербанка , Северо-Осетинским государственным университетом, Чеченским государственным университетом для подготовки кадров для реализации инвестиционных проектов в Северо-Кавказском федеральном округе", — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, глава АСИ Светлана Чупшева в свою очередь предложила предоставить участникам проекта доступ к возможностям Университета национальной технологической инициативы «20.35», который «благодаря сетевому принципу функционирования и цифровым образовательным платформам поможет удаленно подготовить специалистов в сфере цифровой экономики».

Стороны также обсудили предложения АСИ о создании профильной рабочей группы при Минкавказе РФ с участием представителей Агентства, органов исполнительной власти субъектов СКФО и деловых объединений. Предполагается, что рабочая группа будет оценивать, как работа органов исполнительной власти и «субъектов естественных монополий» влияет на позиции регионов Северного Кавказа в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Кроме того, представители Минкавказа и АСИ обсудили организацию участия субъектов СКФО во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально— экономического развития субъектов Российской Федерации.

Комплексный проект по созданию магистерской программы подготовки кадров для работы в регионах СКФО планируется разработать с участием Министерства РФ по делам Северного Кавказа, Российской экономической школы и Финансовым университетом при правительстве РФ. Предполагается, что реализация проекта позволит подготовить для работы на Северном Кавказе специалистов нового типа, которые смогут управлять проектами на всех стадиях — от разработки до внедрения инновационных составляющих. Кроме того, работа над проектом поможет развитию связей между вузами Северного Кавказа и ведущими вузами страны.