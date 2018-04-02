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Южный федеральный университет в сентябре проведет юбилейный фестиваль «Мир Кавказу»
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Южный федеральный университет в сентябре проведет юбилейный фестиваль «Мир Кавказу» 

ТАСС 48 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Южный федеральный университет (ЮФУ) в 2018 году проведет юбилейный десятый фестиваль «Мир Кавказу», основные мероприятия запланированы на сентябрь, сообщила ТАСС в понедельник ректор ЮФУ Марина Боровская.
"В этом году фестивалю «Мир Кавказа» исполняется 10 лет, поэтому в сентябре мы хотим провести несколько мероприятий. Сегодня в этом проекте очень активны студенты, нам бы очень хотелось добавить активности академического сообщества, преподавателей", — сказала Боровская.
По ее словам, основные мероприятия фестиваля в этом году пройдут на площадках нескольких крупных вузов Юга России и Северного Кавказа. «Это Крымский государственный университет, Кубанский технологический университет, также заявки подали Махачкала, Нальчик, Ставрополь (Северо-Кавказский федеральный университет)», — пояснила собеседница агентства.
Кроме того, по ее словам, в этом году университет планирует провести в регионах Северного Кавказа ряд мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля науки. «У нас хорошо выстроены проекты по популяризации науки — это фестивали науки, которые проходят сначала в регионах и региональных вузах, потом в ЮФО и в России. Мы хотим попробовать в сентябре сделать масштабную площадку в регионах как Юга России, так и Северного Кавказа», — отметила ректор ЮФУ.
Фестиваль студенческой, научной и творческой молодежи «Мир Кавказу» проводится ЮФУ при поддержке Национального антитеррористического комитета. Его целью является развитие молодежной политики ЮФУ, содействие гражданскому миру на Юге России, гармонизация межэтнических взаимоотношений и консолидация молодежных сообществ. В рамках фестиваля проводятся встречи со студентами государственных университетов ЮФО и СКФО, открытые дискуссии в рамках фокус-групп, экспертные опросы, научные конференции.
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