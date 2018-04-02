Южный федеральный университет в сентябре проведет юбилейный фестиваль «Мир Кавказу»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. / ТАСС /. Южный федеральный университет (ЮФУ) в 2018 году проведет юбилейный десятый фестиваль «Мир Кавказу», основные мероприятия запланированы на сентябрь, сообщила ТАСС в понедельник ректор ЮФУ Марина Боровская.

"В этом году фестивалю «Мир Кавказа» исполняется 10 лет, поэтому в сентябре мы хотим провести несколько мероприятий. Сегодня в этом проекте очень активны студенты, нам бы очень хотелось добавить активности академического сообщества, преподавателей", — сказала Боровская.

Нальчик, По ее словам, основные мероприятия фестиваля в этом году пройдут на площадках нескольких крупных вузов Юга России и Северного Кавказа. «Это Крымский государственный университет, Кубанский технологический университет, также заявки подали Махачкала Ставрополь (Северо-Кавказский федеральный университет)», — пояснила собеседница агентства.

Кроме того, по ее словам, в этом году университет планирует провести в регионах Северного Кавказа ряд мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля науки. «У нас хорошо выстроены проекты по популяризации науки — это фестивали науки, которые проходят сначала в регионах и региональных вузах, потом в ЮФО и в России. Мы хотим попробовать в сентябре сделать масштабную площадку в регионах как Юга России, так и Северного Кавказа», — отметила ректор ЮФУ.