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Студенты колледжа на Большой Новодмитровской стали волонтерами благотворительного мероприятия для детей
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Студенты колледжа на Большой Новодмитровской стали волонтерами благотворительного мероприятия для детей 

Управа Бутырского района города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Благотворительное интеграционное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в социальной поддержке, состоялось на минувшей неделе в столице. Участие в нем приняли студенты колледжа № 16 по подготовке социальных работников.
— Наши студенты в качестве волонтеров приняли участие в мероприятии под названием «В гостях у дедушки Корнея». Событие проходило в рамках празднования Всемирного дня театра подопечными научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой, — сообщили в администрации учебного заведения.
Напомним, что студенты колледжа № 16 по подготовке социальных работников регулярно принимают участие в различных мероприятиях в качестве волонтеров. (то)
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