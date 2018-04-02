Студенты колледжа на Большой Новодмитровской стали волонтерами благотворительного мероприятия для детей

Благотворительное интеграционное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в социальной поддержке, состоялось на минувшей неделе в столице. Участие в нем приняли студенты колледжа № 16 по подготовке социальных работников.

— Наши студенты в качестве волонтеров приняли участие в мероприятии под названием «В гостях у дедушки Корнея». Событие проходило в рамках празднования Всемирного дня театра подопечными научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой, — сообщили в администрации учебного заведения.

Напомним, что студенты колледжа № 16 по подготовке социальных работников регулярно принимают участие в различных мероприятиях в качестве волонтеров. (то)