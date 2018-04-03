Ещё
Прокуратура выяснила, что школы Балтийска скрывали несчастные случаи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура выяснила, что школы Балтийска скрывали несчастные случаи 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Школы Балтийска скрывали несчастные случаи с детьми. Такие данные озвучивает областная прокуратура.
Ведомству известно о четырех случаях укрывательства инцидентов, когда дети получали травмы на территории учебных учреждений.
«Установлено, что ответственные должностные лица лицея № 1, школы № 4, школы № 5 не уведомили об указанных случаях в установленном законом порядке родителей школьников и управление образования, не обеспечили расследование несчастных случаев, не приняли меры, направленные на устранение причин и условий, способствовавших травматизму детей в ходе образовательного процесса», — говорится в сообщении прокуратуры.
Должностные лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности.
АиФ: последние новости
Объявленный в федеральный розыск попался на краже фисташек в Калининграде Под Калининградом восстановят разрушенный средневековый замок Бранденбург Алиханов поручил сохранить мораторий на обрезку деревьев в Калининграде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность416
Киевский прокурор появился на телевидении голым113
Стало известно о тайном счете Скрипалей112
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля45
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово77
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение