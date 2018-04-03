Прокуратура выяснила, что школы Балтийска скрывали несчастные случаи

Ведомству известно о четырех случаях укрывательства инцидентов, когда дети получали травмы на территории учебных учреждений.

«Установлено, что ответственные должностные лица лицея № 1, школы № 4, школы № 5 не уведомили об указанных случаях в установленном законом порядке родителей школьников и управление образования, не обеспечили расследование несчастных случаев, не приняли меры, направленные на устранение причин и условий, способствовавших травматизму детей в ходе образовательного процесса», — говорится в сообщении прокуратуры.

Должностные лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности.