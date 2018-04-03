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Российский союз молодежи попросил воздержаться от политических спекуляций на тему ЕГЭ
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Российский союз молодежи попросил воздержаться от политических спекуляций на тему ЕГЭ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ЕАН
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Единый госэкзамен не должен становиться темой политических спекуляций. Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте Российского союза молодежи.
Ранее глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил о необходимости отменить ЕГЭ. В Минобрнауки в ответ на критику президента РАН заявили, что подобные заявления, особенно в период сдачи экзаменов, сеют тревогу среди школьников.
"Хочется отметить, ЕГЭ — это процесс, в котором задействовано множество участников (сдающие ЕГЭ, организаторы и т. д.). И от каждого из них требуется максимальная сосредоточенность по выполнению своих прав и обязательств. Поэтому, обращаясь ко всем неравнодушным, Российский союз молодежи и Клуб 100-балльников просят воздержаться от политических спекуляций на тему ЕГЭ и дать возможность каждому выпускнику спокойно подготовиться и пройти данную процедуру на 100 баллов", — говорится в сообщении.
"Печально осознавать, что люди, призывающие к отмене ЕГЭ, совершенно не интересуются мнением успешно сдавших этот экзамен студентов и руководствуются только личным мнением и, очевидно, комментариями школьников, запуганных экзаменационной системой", — подчеркивается на сайте.
В понедельник Рособрнадзор также опроверг информацию о переносе сроков проведения единых государственных экзаменов в 2018 году, которая распространилась в соцсетях и некоторых региональных СМИ. В пресс-службе ведомства заявили, что все экзамены пройдут в установленные сроки.
Досрочный период ЕГЭ в 2018 году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля.
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