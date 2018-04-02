Школьники из Сокола отличились на олимпиаде по французскому языку 

Ученики школы №1251 стали победителями и призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Этап проходил в Ульяновске.
— Из восьми обучающихся нашей школы в команде города Москвы три человека стали победителями, — пояснил представитель образовательного учреждения. — Это Мария Харламова из десятого класса, Ульяна Дроздова из десятого, ученица одиннадцатого класса Полина Супонева.
Призерами олимпиады стали Константин Ачкасов и Оксана Митрофанова.
Как сообщил сотрудник школы, готовиться к состязаниям ребятам помогали учителя французского языка. (ео)