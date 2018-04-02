Ещё
Школьники из Сокола отличились на олимпиаде по французскому языку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники из Сокола отличились на олимпиаде по французскому языку 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Ученики школы №1251 стали победителями и призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Этап проходил в Ульяновске.
— Из восьми обучающихся нашей школы в команде города Москвы три человека стали победителями, — пояснил представитель образовательного учреждения. — Это Мария Харламова из десятого класса, Ульяна Дроздова из десятого, ученица одиннадцатого класса Полина Супонева.
Призерами олимпиады стали Константин Ачкасов и Оксана Митрофанова.
Как сообщил сотрудник школы, готовиться к состязаниям ребятам помогали учителя французского языка. (ео)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
В МАИ студентам рассказали об уникальных магистерских программах в сфере IT Азам изготовления многослойного мыла научились школьники района Сокол Урок по правилам безопасности на водных объектах провели для школьников района Сокол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США272
В Сочи горит пятиэтажный дом64
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки236
Трамп предложил Путину встретиться291
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение