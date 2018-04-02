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Урок по правилам безопасности на водных объектах провели для школьников района Сокол
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Урок по правилам безопасности на водных объектах провели для школьников района Сокол 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Воспитанники школы №1252 имени Сервантеса приняли участие в занятиях по правилам безопасности на водных объектах. Школьникам рассказали, как вести себя у водоемов весной, чего категорически нельзя делать, а также о том, как спасти провалившегося под лед человека.
— Занятие провели сотрудники ГКУ «МГПСС» на поисково-спасательной станции «Центральная», — уточнил сотрудник образовательного учреждения. — Хочется верить, что полученные ребятами навыки и знания никогда не понадобятся им на практике.
Как отметил один из участников занятия, дети быстро усвоили несложные правила безопасности на водных объектах. (ео)
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