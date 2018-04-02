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Директор школы № 1 Вологды покинет кресло руководителя в связи происшествием на территории учреждения
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Директор школы № 1 Вологды покинет кресло руководителя в связи происшествием на территории учреждения 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В настоящее время готовятся документы для увольнения. Причина — происшествие на территории школы. Сегодня в результате схода снега с крыши здания на Зосимовской, 1, пострадал ребенок. Ледяной нарост упал на проходившего по тротуару 10-летнего мальчика — учащегося другой городской школы. С многочисленными травмами ребенок доставлен в реанимацию.
Здание школы на Зосимовской, 1, сейчас не эксплуатируется, то есть занятия там не ведутся. Несмотря на это, обслуживанием здания должно заниматься образовательное учреждение.
Наряду с руководством школы наказание понесут сотрудники Управления образования Вологды.
«23 марта директора школы № 1 официально в письменном виде уведомили о необходимости в связи с погодными условиями очистки кровли от снега. Руководство школы пренебрегло постановлением. Необходимо отметить, что исполняющим обязанности начальника Управления образования Владимиром Милесевичем также не были предприняты меры по контролю данной ситуации, вследствие чего ему объявлен выговор. Также готовится пакет документов для увольнения директора школы № 1 с занимаемой должности», — прокомментировал заместитель мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин.
Параллельно работают следователи, выясняют все обстоятельства. На данный момент проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы выяснить причины произошедшего, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
Напомним, что ответственность за состояние зданий лежит на лицах, в чьем содержании оно находится. О необходимости контроля ситуации сотрудники Департамента экономического развития уведомили владельцев коммерческих организаций. За жилыми домами обязаны следить управляющие компании.
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