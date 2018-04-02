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Жителям Войковского рассказали о возможностях «цифровой школы»
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Жителям Войковского рассказали о возможностях «цифровой школы» 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Школа №2099 Войковского стала одной из площадок фестиваля МРСД №34. Мероприятие под названием «Цифровая школа, наш билет в будущее» прошло 24 марта. Как уточнил один из организаторов, участников ждали мастер-классы и квесты, посвященные актуальным темам цифрового мира.
— Кафедра психологии труда и психологического консультирования Московского педагогического государственного университета приняла участие в круглых столах с родителями: заведующей кафедрой Еленой Пучковой был проведен круглый стол «Профессиональные приоритеты в условиях цифровой экономики или уроки атласа новых профессий» — обсуждались вопросы эффективного выбора профессии, —поделился представитель школы №2099.
Старший преподаватель кафедры Мария Ферапонтова провела круглый стол по теме «Цифровое воспитание или кибербезопасность детей и подростков в Интернете».
Также гостей ждал увлекательный мастер-класс на тему «Цифровое творчество для всех или уроки современной анимации» от Марии Полисадовой — преподавателя Школы дизайна НИУ ВШЭ.
Юные жители Войковского сыграли в командную игру по финансовой грамотности «Бумажный бумеранг», имитирующую препятствия при расширении собственного бизнеса. (ео)
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