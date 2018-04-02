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В Калининградской области с начала года прокуратура выявила 43 нарушения при несчастных лучах в школах
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В Калининградской области с начала года прокуратура выявила 43 нарушения при несчастных лучах в школах 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области прокуратурой проведен анализ состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства, направленного на профилактику, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в дошкольных и общеобразовательных организациях.
За истекший период 2018 года органами прокуратуры области выявлено 43 нарушения в обозначенной сфере, ввиду чего внесено 20 представлений, по результатам рассмотрения которых 9 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, на незаконные правовые акты принесено 12 протестов.
Прокурорами выявлены нарушения федерального законодательства при учете и расследовании получения травм детьми во время образовательного процесса.
К примеру, прокуратурой города Балтийска выявлены 4 факта укрывательства несчастных случаев, сопряженных с травматизмом детей на территории школ г. Балтийска.
Установлено, что ответственные должностные лица лицея № 1, школы № 4, школы № 5 г. Балтийска не уведомили об указанных случаях в установленном законом порядке родителей школьников и управление образования администрации МО «Балтийский муниципальный район», не обеспечили расследование несчастных случаев, не приняли меры, направленные на устранение причин и условий, способствовавших травматизму детей в ходе образовательного процесса. По результатам рассмотрения представлений прокурора города Балтийска 4 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Исполнение законодательства, направленного на профилактику, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в дошкольных и общеобразовательных организациях, находится на постоянном контроле органов прокуратуры.
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