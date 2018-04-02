В НИУ «МЭИ» прошел день открытых дверей

В аудитории Г-200 НИУ «МЭИ» 24 марта состоялся день открытых дверей ПАО «МОЭСК» при участии Института электроэнергетики. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— В ходе мероприятия приглашенные представители ПАО «МОЭСК» ознакомили абитуриентов с историей компании, ее достижениями и перспективой дальнейшего развития. Они также рассказали о порядке целевого набора студентов в соответствии с кадровой политикой компании, возможностями прохождения производственной практики и трудоустройства, — сообщили в пресс-службе.

В заключение для гостей мероприятия был организован увлекательный открытый урок при участии представителей Школы «Юный Энергетик». (вт)