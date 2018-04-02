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В НИУ «МЭИ» прошел день открытых дверей
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В НИУ «МЭИ» прошел день открытых дверей 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В аудитории Г-200 НИУ «МЭИ» 24 марта состоялся день открытых дверей ПАО «МОЭСК» при участии Института электроэнергетики. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— В ходе мероприятия приглашенные представители ПАО «МОЭСК» ознакомили абитуриентов с историей компании, ее достижениями и перспективой дальнейшего развития. Они также рассказали о порядке целевого набора студентов в соответствии с кадровой политикой компании, возможностями прохождения производственной практики и трудоустройства, — сообщили в пресс-службе.
В заключение для гостей мероприятия был организован увлекательный открытый урок при участии представителей Школы «Юный Энергетик». (вт)
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