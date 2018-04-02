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Ученики школы №2117 примут участие в инженерной олимпиаде
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Ученики школы №2117 примут участие в инженерной олимпиаде 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Старшеклассники школы №2117, обучающиеся по технологическому профилю, 7 апреля отправятся на предпрофессиональный экзамен. Об этом сообщила Лилия Ядыкина, заместитель директора образовательного комплекса по управлению качеством образования.
Экзамен пройдет на базе Московского центра качества образования.
— В случае успешных результатов, у учеников будет возможность получить дополнительные баллы при поступлении в технические институты. Это будет теоретическая часть, но в заявлении они указывали вузы из перечня, на базе которого они хотели бы сдавать практическую часть, — уточнила Лилия Ядыкина.
На базе образовательного комплекса реализуется профильное обучение по пяти профилям, в том числе по инженерному направлению. У ребят есть возможность посещать специализированные университетские субботы.
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