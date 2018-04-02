Школьники из Коптева поделились интересными историческими фактами с дошколятами

Ученики седьмого класса школы №1576 района Коптево побывали в гостях у малышей из дошкольного отделения образовательного учреждения.

— Школьники подготовили для дошколят интересную презентацию о появлении первых книг, о том, как выглядели древнейшие книги в разных странах мира, — объяснил один из организаторов. — Затем они поиграли с ребятами в волшебные слова, загадывали им загадки о книгах, учили пословицы, вспомнили сказочных героев известных русских народных и зарубежных сказок.

Мероприятие прошло в рамках школьного проекта «Мой старший друг учится в гимназии». (ео)