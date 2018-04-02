Школьники из Коптева побывали с экскурсией в здании московской мэрии

Воспитанники 11-х классов школы №1576 района Коптево побывали с экскурсией в здании столичной мэрии . Подробности сообщил один из организаторов поездки. — Экскурсовод рассказала об истории здания, возведенного в 1783 году, а также о том, из каких исторических камней строили его фундамент. На стенах внутри постройки школьники увидели портреты генерал-губернаторов Москвы , — уточнил представитель образовательного учреждения. Также ребята побывали в парадных залах, а особенно сильное впечатление на юных москвичей произвел Красный зал, в котором встречают известных государственных деятелей. (ео)