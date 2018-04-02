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Экс-замминистра образования Чувашии может получить условный срок за «глушилки» на ЕГЭ
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Экс-замминистра образования Чувашии может получить условный срок за «глушилки» на ЕГЭ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экс-заместитель министра образования Чувашии Светлана Петрова и экс-директор Чувашского республиканского центра новых образовательных технологий Галина Арзамасцева могут получить по два года условного наказания за приобретение 105 блокираторов сотовой связи стоимостью 8,7 млн рублей для единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Напомним, купленные для блокировки подсказок ЕГЭ «глушилки» не могли быть использованы на экзаменах, поскольку работали в диапазоне выше 1000 МГц. Это запрещено Госкомиссией по радиочастотам.
Обвиняемые знали об этом, однако приборы были закуплены и установлены в двух чебоксарских школах.
По итогам первого суда, дело было возвращено в прокуратуру. Как сообщает газета «Версия в Чувашии», пока шло следствие, запрет на использование подобной системы блокировки был снят. Однако, не смотря на данное обстоятельство, Верховный суд Чувашии постановил рассмотреть его заново.
В ходе второго слушания прокурор потребовал признать Светлану Петрову виновной в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, а Галину Арзамасцеву — в злоупотреблении ими.
Адвокаты подсудимых настаивают на оправдательном приговоре, заявляя, что дело сфабриковано.
Следующее судебное заседание состоится 10 апреля.
Фото: Евгений Поторочин
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