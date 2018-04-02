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День открытых дверей прошел в школе №1270 «Вектор»
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День открытых дверей прошел в школе №1270 «Вектор» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Педагогический состав школы №1270 провел День открытых дверей 1 апреля. Мероприятие состоялось в рамках празднования 82-летия учреждения.
— У нас традиции очень прочные и передаются из поколения в поколение. Своим заветам — сеять разумное, доброе, вечное — мы следуем, несмотря ни на какие новшества в образовании, — отметила директор школы №1270 Вера Кинешова.
На праздник пришли ученики и их родители, выпускники и те, кто планирует записать своего ребенка на обучение.
Мероприятие открылось благотворительной ярмаркой, которую по ежегодной традиции организовали школьники. Кроме того, ученики провели мастер-классы, сыграли на музыкальных инструментах, а завершился праздник концертом.
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