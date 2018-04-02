День открытых дверей прошел в школе №1270 «Вектор»

Педагогический состав школы №1270 провел День открытых дверей 1 апреля. Мероприятие состоялось в рамках празднования 82-летия учреждения.

— У нас традиции очень прочные и передаются из поколения в поколение. Своим заветам — сеять разумное, доброе, вечное — мы следуем, несмотря ни на какие новшества в образовании, — отметила директор школы №1270 Вера Кинешова.

На праздник пришли ученики и их родители, выпускники и те, кто планирует записать своего ребенка на обучение.

Мероприятие открылось благотворительной ярмаркой, которую по ежегодной традиции организовали школьники. Кроме того, ученики провели мастер-классы, сыграли на музыкальных инструментах, а завершился праздник концертом.