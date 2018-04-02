Фильм о здоровом образе жизни покажут в школе №1241

Фильм, рассказывающий о профилактике заболеваний и ведении здорового образа жизни, покажут 5 апреля в школе №1241. К просмотру присоединятся и учителя из образовательного комплекса №2030.

— Сейчас ребята отдыхают на весенних каникулах, поэтому на этот показ пойдет только педагогический состав. Мы надеемся, учителя донесут полезную информацию, которую необходимо знать, до детей, — отметил директор школы №2030 Антон Алексеев