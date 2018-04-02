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Фильм о здоровом образе жизни покажут в школе №1241
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Фильм о здоровом образе жизни покажут в школе №1241 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Фильм, рассказывающий о профилактике заболеваний и ведении здорового образа жизни, покажут 5 апреля в школе №1241. К просмотру присоединятся и учителя из образовательного комплекса №2030.
— Сейчас ребята отдыхают на весенних каникулах, поэтому на этот показ пойдет только педагогический состав. Мы надеемся, учителя донесут полезную информацию, которую необходимо знать, до детей, — отметил директор школы №2030 Антон Алексеев.
Добавим, что мероприятие состоится в рамках социального проекта «Здоровая столица». Он направлен на информирование населения Москвы о профилактике неинфекционных заболеваний.
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