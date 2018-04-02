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Команда юных инспекторов движения из Отрадного стала сильнейшей на конкурсе «Безопасное колесо — 2018»
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Команда юных инспекторов движения из Отрадного стала сильнейшей на конкурсе «Безопасное колесо — 2018» 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Команда юных инспекторов, состоящая из учеников 5 «И» класса школы № 1411, стала сильнейшей на межрайонном конкурсе «Безопасное колесо — 2018». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребята успешно справились с конкурсной программой, которая состояла из практических и теоретических заданий. В частности, им предстояло сдать индивидуальный теоретический экзамен на знание правил дорожного движения, а также индивидуальный экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой доврачебной медицинской помощи и содержанию автомобильной аптечки. Кроме того, они должны были выполнить практические задания по фигурному вождению велосипеда, — рассказали в администрации школы.
По итогам соревнований команда 5 «И» класса школы № 1411 заняла первое место. (вт)
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