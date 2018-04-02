Команда юных инспекторов движения из Отрадного стала сильнейшей на конкурсе «Безопасное колесо — 2018»

Команда юных инспекторов, состоящая из учеников 5 «И» класса школы № 1411, стала сильнейшей на межрайонном конкурсе «Безопасное колесо — 2018». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребята успешно справились с конкурсной программой, которая состояла из практических и теоретических заданий. В частности, им предстояло сдать индивидуальный теоретический экзамен на знание правил дорожного движения, а также индивидуальный экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой доврачебной медицинской помощи и содержанию автомобильной аптечки. Кроме того, они должны были выполнить практические задания по фигурному вождению велосипеда, — рассказали в администрации школы.

По итогам соревнований команда 5 «И» класса школы № 1411 заняла первое место. (вт)