Педагогов школы имени Василия Орлова обучили работе с графическим планшетом

Мастер-класс по использованию графического планшета на уроках изобразительного искусства состоялся на минувшей неделе на базе «Школы Марьина Роща имени Василия Орлова ». Об этом сообщили в администрации школы.

— Участники познакомились с основами работы в новой компьютерной программе «Арт-рейдж» и освоили навыки «необычного» рисования. Каждый создал свою картину. Педагоги обсудили вопросы создания условий для развития у детей интеллекта, фантазии, а также чувств композиции и цветового решения, — пояснили в администрации.

Все участники получили памятные магниты и брошюры, а также свои рисунки в электронном виде. (то)