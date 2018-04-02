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Педагогов школы имени Василия Орлова обучили работе с графическим планшетом
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Педагогов школы имени Василия Орлова обучили работе с графическим планшетом 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Мастер-класс по использованию графического планшета на уроках изобразительного искусства состоялся на минувшей неделе на базе «Школы Марьина Роща имени Василия Орлова». Об этом сообщили в администрации школы.
— Участники познакомились с основами работы в новой компьютерной программе «Арт-рейдж» и освоили навыки «необычного» рисования. Каждый создал свою картину. Педагоги обсудили вопросы создания условий для развития у детей интеллекта, фантазии, а также чувств композиции и цветового решения, — пояснили в администрации.
Все участники получили памятные магниты и брошюры, а также свои рисунки в электронном виде. (то)
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