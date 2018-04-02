Будущие первоклассники посетили школу №1631 в Дмитровском

В прошедшую субботу, 31 марта, в школе № 1631 Дмитровского района состоялся день открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— День открытых дверей — это прекрасная возможность для родителей познакомиться с педагогическим составом и узнать условия обучения, — рассказал представитель администрации. — После официальной части детей, их мам и пап ждали творческие занятия и выступления первоклассников.

Напомним, школа № 1631 находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 137а. (мю)