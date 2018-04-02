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Будущие первоклассники посетили школу №1631 в Дмитровском
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Будущие первоклассники посетили школу №1631 в Дмитровском 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В прошедшую субботу, 31 марта, в школе № 1631 Дмитровского района состоялся день открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— День открытых дверей — это прекрасная возможность для родителей познакомиться с педагогическим составом и узнать условия обучения, — рассказал представитель администрации. — После официальной части детей, их мам и пап ждали творческие занятия и выступления первоклассников.
Напомним, школа № 1631 находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 137а. (мю)
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