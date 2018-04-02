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В школах Новосибирска могут внедрить блокчейн-технологии
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В школах Новосибирска могут внедрить блокчейн-технологии 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
При записи в новосибирские школы могут использовать блокчейн-технологии. С такой инициативой выступили учёные из Сибирского отделения Российской академии наук, сообщает «Русская планета».
В частности, технология может облегчить электронную запись в детские сады и школы. Тем более что сегодня распределённые базы данных для общего пользования, в которых отсутствует централизованный надзор над процессом, уже применяются в банковской сфере, при составлении реестра недвижимости и постановке на миграционный учёт.
Более широкому внедрению блокчейна в стране препятствует отсутствие общей российской платформы. Однако в случае если эксперимент с новосибирскими школами будет признан удачным, опыт могут распространить на все учебные заведения страны.
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