В школах Новосибирска могут внедрить блокчейн-технологии

При записи в новосибирские школы могут использовать блокчейн-технологии. С такой инициативой выступили учёные из Сибирского отделения Российской академии наук , сообщает «Русская планета».

В частности, технология может облегчить электронную запись в детские сады и школы. Тем более что сегодня распределённые базы данных для общего пользования, в которых отсутствует централизованный надзор над процессом, уже применяются в банковской сфере, при составлении реестра недвижимости и постановке на миграционный учёт.

Более широкому внедрению блокчейна в стране препятствует отсутствие общей российской платформы. Однако в случае если эксперимент с новосибирскими школами будет признан удачным, опыт могут распространить на все учебные заведения страны.