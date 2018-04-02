Академия имени Тимирязева 3‐4 апреля ждет гостей на «Дни карьеры»

В программу мероприятия «Дни карьеры», который пройдет в академии имени Тимирязева, входят презентации, мастер‐классы, встречи студентов выпускники главного аграрного вуза страны с возможными работодателями, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин отметил, что мероприятие создано для того, чтобы сельхозпроизводители региона смогли пообщаться со студентами и выпускниками аграрного вуза, который занимает ведущее место в стране.

В рамках встречи они смогут рассказать о тонкостях профессии, поделиться опытом и презентовать ферму, теплицу, производство, разместить сведения о своей компании в информационном справочнике академии. А студенты — приобрести опыт общения с работодателями, узнать о требованиях к молодым специалистам и перспективах профессиональной карьеры. А выпускники напрямую обсудят вопросы производственной практики и трудоустройства

— Андрей Разин.

Программа третьего апреля включает в себя обсуждение вопросов агрономии, биотехнологии, ветеринарии, агрохимии и агропочвоведения, экологии и природопользования, лесного дела, садоводства, ландшафтной архитектуры, технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

А четвертого апреля участники обсудят агроинженерию, водопользование, технологические машины, агрооборудование.