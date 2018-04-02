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Академия имени Тимирязева 3‐4 апреля ждет гостей на «Дни карьеры»
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Академия имени Тимирязева 3‐4 апреля ждет гостей на «Дни карьеры» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В программу мероприятия «Дни карьеры», который пройдет в академии имени Тимирязева, входят презентации, мастер‐классы, встречи студентов выпускники главного аграрного вуза страны с возможными работодателями, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин отметил, что мероприятие создано для того, чтобы сельхозпроизводители региона смогли пообщаться со студентами и выпускниками аграрного вуза, который занимает ведущее место в стране.
В рамках встречи они смогут рассказать о тонкостях профессии, поделиться опытом и презентовать ферму, теплицу, производство, разместить сведения о своей компании в информационном справочнике академии. А студенты — приобрести опыт общения с работодателями, узнать о требованиях к молодым специалистам и перспективах профессиональной карьеры. А выпускники напрямую обсудят вопросы производственной практики и трудоустройства
— Андрей Разин.
Программа третьего апреля включает в себя обсуждение вопросов агрономии, биотехнологии, ветеринарии, агрохимии и агропочвоведения, экологии и природопользования, лесного дела, садоводства, ландшафтной архитектуры, технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
А четвертого апреля участники обсудят агроинженерию, водопользование, технологические машины, агрооборудование.
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