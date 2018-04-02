Аграрии Подмосковья и студенты Тимирязевской академии пообщаются в рамках «Дней карьеры»

В академии имени Тимирязева 3-4 апреля состоятся «Дни карьеры», в программе — презентации, мастер-классы, встречи студентов и выпускников главного аграрного вуза страны с работодателями, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Ведущие подмосковные сельхозпроизводители получили уникальную возможность пообщаться со своими будущими коллегами — студентами и выпускниками ведущего аграрного вуза страны.

«В рамках встречи они смогут рассказать о тонкостях профессии, поделиться опытом и презентовать ферму, теплицу, производство, разместить сведения о своей компании в информационном справочнике академии. А студенты — приобрести опыт общения с работодателями, узнать о требованиях к молодым специалистам и перспективах профессиональной карьеры. А выпускники напрямую обсудят вопросы производственной практики и трудоустройства», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

Третьего апреля на встрече будут обсуждаться вопросы агрономии, биотехнологии, ветеринарии, агрохимии и агропочвоведения, экологии и природопользования, лесного дела, садоводства, ландшафтной архитектуры, технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Агроинженерия, водопользование, технологические машины, агрооборудование и многие другие темы входят в программу 4 апреля.

Разин подчеркнул, что профессиональная, научная деятельность коллектива этого вуза на протяжении долгих лет неразрывно связана с подготовкой высококвалифицированных кадров для различных отраслей сельского хозяйства Московской области. Он выразил уверенность в продолжении сотрудничества министерства сельского хозяйства Подмосковья и академии имени Тимирязева.