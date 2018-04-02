В школе циркового искусства прошел «День аиста» 

Общегородская акция «День аиста» прошла в субботу, 31 марта, в Школе циркового искусства имени Никулина в Кузьминках. В гости к воспитанникам пришли кандидаты в приемные родители, слушатели Школы приемных родителей.
Почетным гостем мероприятия стала заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Татьяна Полякова. Гости вместе с ребятами поучаствовали в интересных мастер-классах, потанцевали, поиграли в «Лего», научились жонглировать и сделали поделки. В завершение мероприятия состоялись чаепитие с пирогами и консультации специалистов службы семейного жизнеустройства. (вт)