В школе циркового искусства прошел «День аиста»

Общегородская акция «День аиста» прошла в субботу, 31 марта, в Школе циркового искусства имени Никулина в Кузьминках. В гости к воспитанникам пришли кандидаты в приемные родители, слушатели Школы приемных родителей.