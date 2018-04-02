Курская область. Из-за погоды прокурор объявил предостережения директорам школ и детских садов

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, площадки и дорожки рядом с образовательными организациями должны быть очищены от снега и льда

Прокуратура Золотухинского района провела анализ соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Обязанность создавать безопасные условия обучения, содержать в надлежащих условиях здания школьных и дошкольных учреждений возложена на их руководителей, пояснили в пресс-службе ведомства.

Снег и резкие перепады температуры способствуют образованию наледи и сосулек. В связи с этим прокурор Золотухинского района внес директорам школ и заведующим детсадов предостережения о недопустимости нарушения законодательства. В противном случае возможно наступление гражданско-правовой, административной, либо уголовной ответственности.