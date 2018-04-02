Юные флейтисты из Савеловского провели урок для всех желающих

Ансамбль флейтистов, который действует при школе № 1601 в Савеловском, провел урок для всех желающих в корпусе № 2 на Вятской улице. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.

— Участники урока «Особенности игры в ансамбле» познакомились с произведением «На прекрасном голубом Дунае» Штрауса. Затем юные флейтисты разучили пьесу Крылатова «Колокола», — пояснил представитель администрации.

Он добавил, что с этими пьесами участники ансамбля в ближайшее время будут выступать на конкурсах.

Отделение № 2 школы № 1601 расположено по адресу Вятская улица, дом 29. (мю)