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Юные флейтисты из Савеловского провели урок для всех желающих
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Юные флейтисты из Савеловского провели урок для всех желающих 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Ансамбль флейтистов, который действует при школе № 1601 в Савеловском, провел урок для всех желающих в корпусе № 2 на Вятской улице. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.
— Участники урока «Особенности игры в ансамбле» познакомились с произведением «На прекрасном голубом Дунае» Штрауса. Затем юные флейтисты разучили пьесу Крылатова «Колокола», — пояснил представитель администрации.
Он добавил, что с этими пьесами участники ансамбля в ближайшее время будут выступать на конкурсах.
Отделение № 2 школы № 1601 расположено по адресу Вятская улица, дом 29. (мю)
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