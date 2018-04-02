Поступление в медуниверситеты в Москве и Рязани обсудили с подмосковными школьниками 

Около 130 человек приняли участие в Дне открытых дверей для выпускников школ и учебных заведений медицинского профиля Подмосковья, которые хотят поступить в медицинский университет имени Сеченова в Москве и в Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова, сообщается на сайте надзорного ведомства.
«Управлением Роспотребнадзора по Московской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведен День открытых дверей для выпускников средних образовательных учреждений и учебных заведений медицинского профиля Московской области, посвященный целевому поступлению в ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова» и ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова» в 2018 году», — говорится в сообщении.
На мероприятии присутствовало около 130 выпускников из различных муниципальных образований Московской области (Раменский район, Люберцы, Серебряные Пруды, Долгопрудный, Видное, Химки, Пушкино, Ногинск, Подольск, Сергиев Посад, Королев, Мытищи, Щелково, Кашира, Лобня, Солнечногорск, Фрязино, Егорьевск, Балашиха, Одинцово).
Открыл встречу исполняющий обязанности главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», который рассказал о профессиональной деятельности в современных условиях, о взаимодействии по обеспечению надзорной деятельности и о роли знаний по лабораторному делу в деле обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в Московской области.
«Было задано много вопросов об условиях поступления на медико-профилактический факультет, о проходных баллах, как получить целевое направление, о дальнейшем трудоустройстве, что свидетельствует о заинтересованности присутствующих школьников и их родителей в выборе профессии, связанной с профилактической медициной. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы и разъяснения», — добавляется в материале.