Поступление в медуниверситеты в Москве и Рязани обсудили с подмосковными школьниками

Около 130 человек приняли участие в Дне открытых дверей для выпускников школ и учебных заведений медицинского профиля Подмосковья , которые хотят поступить в медицинский университет имени Сеченова в Москве и в Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведен День открытых дверей для выпускников средних образовательных учреждений и учебных заведений медицинского профиля Московской области, посвященный целевому поступлению в ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова» и ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова» в 2018 году», — говорится в сообщении.

Видное, Химки, Пушкино, Ногинск, Щелково, Кашира, Лобня, Солнечногорск, Фрязино, Егорьевск, Балашиха, На мероприятии присутствовало около 130 выпускников из различных муниципальных образований Московской области (Раменский район, Люберцы , Серебряные Пруды, Долгопрудный Подольск , Сергиев Посад, Королев, Мытищи Одинцово ).

Открыл встречу исполняющий обязанности главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», который рассказал о профессиональной деятельности в современных условиях, о взаимодействии по обеспечению надзорной деятельности и о роли знаний по лабораторному делу в деле обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в Московской области.

«Было задано много вопросов об условиях поступления на медико-профилактический факультет, о проходных баллах, как получить целевое направление, о дальнейшем трудоустройстве, что свидетельствует о заинтересованности присутствующих школьников и их родителей в выборе профессии, связанной с профилактической медициной. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы и разъяснения», — добавляется в материале.