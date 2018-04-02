Норвежский университетский центр в Петербурге закрывается

Информация об этом появилась накануне на официальном сайте вуза Uniforum.

По предварительным данным, правление центра предложило прервать деятельность в Северной столице из-за бюрократии, с которой ему пришлось столкнуться. «Совокупность факторов привела к предложению прекратить деятельность, — подчеркнул ректор Университета Осло Свейн Стельен. — Отношения с российскими правилами и бюрократией становятся все более сложными, и это затрудняет дальнейшую работу».

Когда именно центр будет закрыт, пока не уточняется.

Напомним, в 2017 году около 20 иностранных студентов были вынуждены прервать обучение и вернуться домой из-за неправильно оформленных виз.