Ещё
«Учителем года-2018» стал преподаватель физкультуры из Сормова (ФОТО)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Учителем года-2018» стал преподаватель физкультуры из Сормова (ФОТО) 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Финал ежегодного конкурса «Учитель года» состоялся в Нижнем Новгороде сегодня, 2 апреля. Победителем стал преподаватель физической культуры школы № 156 Сормовского района Сергей Лебедев. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской думы.
Конкурс профессионального мастерства проходит в Нижнем Новгороде уже 14 лет подряд. За это время в нем приняли участие более 500 учителей. Сначала состязания прошли в районах, а победители получили право представлять свои школы на городском уровне.
В финал вышли восемь учителей: Ирина Курбакова, Наталья Иргалиева, Вера Рябинина, Татьяна Корноухова, Людмила Беспалова, Юлия Бударина, Ольга Выстороп и единственный мужчина Сергей Лебедев, который и был признан лучшим по итогам представленного жюри мастер-класса. Теперь ему предстоит представлять Нижний Новгород на региональном этапе конкурса. Все финалисты также получили грамоты и призы в различных номинациях. Благодарственные письма им вручил председатель городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, который поддерживает проект с 2010 года.
«Профессиональные конкурсы учителей нужно проводить в открытых аудиториях, приглашать как можно больше учеников, приглашать родителей, чтобы они видели этих замечательных педагогов. Мне кажется, в этом задача и цель этого конкурса: продемонстрировать уровень профессионализма учителей Нижнего Новгорода», — сказал Барыкин.
Директор департамента образования Ирина Тарасова в свою очередь отметила, что депутаты городской думы всегда поддерживают участие талантливых педагогов сначала в районных конкурсах, а потом на городском уровне.
Напомним, в прошлом году победителем конкурса стал учитель истории и обществознания школы № 184 Ленинского района Иван Горячков.
Фото: управление по связям с общественностью и СМИ городской думы Нижнего Новгорода
Vgoroden.ru: последние новости
Нижегородская область подарила книги о Горьком молдавским библиотекам Олег Сорокин содержится в СИЗО с нарушениями «Единая Россия» приостановила членство депутата нижегородской гордумы Николая Ингликова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США282
В Сочи горит пятиэтажный дом66
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки238
Трамп предложил Путину встретиться292
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение