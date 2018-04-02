«Учителем года-2018» стал преподаватель физкультуры из Сормова (ФОТО)

Финал ежегодного конкурса «Учитель года» состоялся в Нижнем Новгороде сегодня, 2 апреля. Победителем стал преподаватель физической культуры школы № 156 Сормовского района Сергей Лебедев . Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской думы.

Конкурс профессионального мастерства проходит в Нижнем Новгороде уже 14 лет подряд. За это время в нем приняли участие более 500 учителей. Сначала состязания прошли в районах, а победители получили право представлять свои школы на городском уровне.

В финал вышли восемь учителей: Ирина Курбакова, Наталья Иргалиева, Вера Рябинина, Татьяна Корноухова, Людмила Беспалова, Юлия Бударина, Ольга Выстороп и единственный мужчина Сергей Лебедев, который и был признан лучшим по итогам представленного жюри мастер-класса. Теперь ему предстоит представлять Нижний Новгород на региональном этапе конкурса. Все финалисты также получили грамоты и призы в различных номинациях. Благодарственные письма им вручил председатель городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин , который поддерживает проект с 2010 года.

«Профессиональные конкурсы учителей нужно проводить в открытых аудиториях, приглашать как можно больше учеников, приглашать родителей, чтобы они видели этих замечательных педагогов. Мне кажется, в этом задача и цель этого конкурса: продемонстрировать уровень профессионализма учителей Нижнего Новгорода», — сказал Барыкин.

Директор департамента образования Ирина Тарасова в свою очередь отметила, что депутаты городской думы всегда поддерживают участие талантливых педагогов сначала в районных конкурсах, а потом на городском уровне.

Напомним, в прошлом году победителем конкурса стал учитель истории и обществознания школы № 184 Ленинского района Иван Горячков.

Фото: управление по связям с общественностью и СМИ городской думы Нижнего Новгорода