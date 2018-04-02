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Шесть педагогов и 9 студентов из Подмосковья стали победителями конкурса имени Выготского
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Шесть педагогов и 9 студентов из Подмосковья стали победителями конкурса имени Выготского 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Лауреатами Всероссийского конкурса имени Выготского среди педагогов дошкольного образования и студентов стали 15 человек из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы фонда развития православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
В конкурсе приняли участие педагоги дошкольного образования и студенты выпускных курсов магистратуры, бакалавриата, а также выпускники средних профессиональных учебных заведений, имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
«В России завершился Всероссийский конкурс стипендий и грантов имени Л. С. Выготского. Шесть педагогов и девять студентов из Подмосковья стали победителями конкурса», — говорится в сообщении.
Так, лауреатами конкурса стали педагоги из Талдома, Дзержинского, Королева, Мытищ и Одинцова. Студенты-победители представляли образовательные организации Дубны, Коломны, Орехово-Зуева.
Педагоги-победители конкурса получат по 50 тысяч рублей, студенты — по 20 тысяч рублей. Некоторые из них будут приглашены в «Летнюю школу», где пройдут встречи с известными экспертами в области дошкольного образования.
Как уточняется в сообщении, конкурс имени Л. С. Выготского, организованный «Рыбаков фондом», проходит в этом году второй раз и остается первой в России инициативой, которая объединяет педагогов всех форм дошкольного образования — от государственных детских садов до альтернативных, а также поддерживает студентов профильных вузов и ссузов.
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