Шесть педагогов и 9 студентов из Подмосковья стали победителями конкурса имени Выготского

Лауреатами Всероссийского конкурса имени Выготского среди педагогов дошкольного образования и студентов стали 15 человек из Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы фонда развития православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

В конкурсе приняли участие педагоги дошкольного образования и студенты выпускных курсов магистратуры, бакалавриата, а также выпускники средних профессиональных учебных заведений, имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

«В России завершился Всероссийский конкурс стипендий и грантов имени Л. С. Выготского. Шесть педагогов и девять студентов из Подмосковья стали победителями конкурса», — говорится в сообщении.

Орехово-Зуева. Так, лауреатами конкурса стали педагоги из Талдома, Дзержинского, Королева, Мытищ и Одинцова. Студенты-победители представляли образовательные организации Дубны, Коломны

Педагоги-победители конкурса получат по 50 тысяч рублей, студенты — по 20 тысяч рублей. Некоторые из них будут приглашены в «Летнюю школу», где пройдут встречи с известными экспертами в области дошкольного образования.

Как уточняется в сообщении, конкурс имени Л. С. Выготского, организованный «Рыбаков фондом», проходит в этом году второй раз и остается первой в России инициативой, которая объединяет педагогов всех форм дошкольного образования — от государственных детских садов до альтернативных, а также поддерживает студентов профильных вузов и ссузов.