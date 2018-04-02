В музыкальной школе поблизости от Восточного Дегунина в апреле начнут принимать заявки от поступающих

Детская школа искусств имени Баха с 15 апреля открывает набор учащихся на 2018–2019 год по предпрофессиональным программам. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Прием учащихся будет проводиться на конкурсной основе по результатам вступительного тестирования, — пояснил сотрудник администрации. — Для поступления необходимо до 12 мая оставить заявку на портале mos.ru , а потом прийти на конкурсное прослушивание.

Получить подробную информацию о необходимых документах и графике проведения испытаний можно на официальном сайте ДШИ им. Баха.

Напоминаем, школа искусств расположена по адресу Бескудниковский бульвар, дом 53а. (мю)