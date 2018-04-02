На выставке «ОБРАЗование Москвы» расскажут о строительстве новых детских-садов и школ

4 апреля в ГБУ «Мосстройинформ», также известного среди жителей столицы как «Дом на Брестской», открывается выставка «ОБРАЗование Москвы». Пришедшие на выставку горожане смогут принять участие в открытых конференциях и семинарах, посвященных архитектуре образовательных пространств столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«В день открытия выставки состоится круглый стол «Новые архитектурные концепции образовательных учреждений». Открытая дискуссия в частности коснется трех детских садов-трансформеров, которые строятся в районах Южное Бутово и Куркино , и самой большой школы в России на территории бывшего ЗИЛа. Одновременно эксперты расскажут о новых архитектурных концепциях школ и детских садов», — отметил Сергей Лёвкин

«Архитектура зданий детских садов и школ, их внутренняя компоновка, благоустройство прилегающих территорий — это один из уникальных ресурсов, который должен содействовать обучению, раскрытию способностей и талантов ребёнка», — подчеркнул в свою очередь директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов

На следующий день в стенах «Дома на Брестской» пройдет встреча директоров учебно-производственных объединений (колледжей). Темой обсуждения станет «Образование будущего: о новых образовательных проектах и архитектуре городской среды». К обсуждению приглашаются представители администраций образовательных организаций города, педагоги и студенты старших курсов.

В заключительный день, 10-го апреля, двери «Дома на Брестской» распахнутся для студентов средне-специальных образовательных учреждений градостроительной сферы столицы. Для будущих выпускников колледжей пройдет Ярмарка вакансий. Потенциальные работодатели ждут будущих архитекторов, проектировщиков, дизайнеров и строителей с 14:00 до 17:00.

Подробнее о выставке и событиях её деловой программы можно узнать на официальной странице мероприятия.