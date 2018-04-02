В Ленобласти определили финалистов Пасхального фестиваля

Ленинградской области завершились отборочные туры регионального фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Светлое Христово Воскресение», посвященного Пасхе.

Отборочные туры проводились на территории всех трех епархий Русской Православной Церкви — Выборгской, Гатчинской и Тихвинской, охватывающих территорию Ленинградской области. В фестивале приняли участие школьники от 10 до 18 лет — учащиеся средних школ, учреждений дополнительного образования, детских школ искусств, музыкальных и воскресных школ при храмах.

В финальный этап фестиваля вышли 27 юных исполнителей и творческих коллективов, занявших призовые места в трех номинациях: «Вокальное творчество», «Инструментальное исполнительство» и «Художественные работы».

В номинации «Вокальное творчество» первые места заняли:

— дуэт Арина Михайлова (11 лет) и Игнатий Рогоза (13 лет) из Подпорожской детской школы искусств (филиал «Никольское музыкальное отделение»);

— детско-юношеский хор «София» Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района.

В номинации «Инструментальное исполнительство» первые места жюри присудило:

— ученику Пикалевской детской школы искусств Бокситогорского района баянисту Михаилу Симанову (14 лет);

— ученице Центра эстетического воспитания и образования детей Кингисеппского района Ульяне Петровой (15 лет);

— участнице образцового детского коллектива «Хоровая студия „Тоника“» Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района Надежде Ломтевой (14 лет).

Среди художественных работ первые места получили:

— рисунок «Христова Пасха» Милены Мавричевой (13 лет) из Глажевской средней общеобразовательной школы Киришского района;

— рисунок «Пасхальные писанки» Софьи Семенченко (12 лет) из Волосовской школы искусств им. Н. К. Рериха;