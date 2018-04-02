Ещё
В Ленобласти определили финалистов Пасхального фестиваля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ленобласти определили финалистов Пасхального фестиваля 

Ivyborg.ru 2 часа назад
В Ленинградской области завершились отборочные туры регионального фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Светлое Христово Воскресение», посвященного Пасхе.
Отборочные туры проводились на территории всех трех епархий Русской Православной Церкви — Выборгской, Гатчинской и Тихвинской, охватывающих территорию Ленинградской области. В фестивале приняли участие школьники от 10 до 18 лет — учащиеся средних школ, учреждений дополнительного образования, детских школ искусств, музыкальных и воскресных школ при храмах.
В финальный этап фестиваля вышли 27 юных исполнителей и творческих коллективов, занявших призовые места в трех номинациях: «Вокальное творчество», «Инструментальное исполнительство» и «Художественные работы».
В номинации «Вокальное творчество» первые места заняли:
— дуэт Арина Михайлова (11 лет) и Игнатий Рогоза (13 лет) из Подпорожской детской школы искусств (филиал «Никольское музыкальное отделение»);
— воспитанники воскресной школы храма св. князя Александра Невского в деревне Александровка Гатчинского района Ксения и Анна Кебряковы (17 и 14 лет) и Екатерина Попова (14 лет);
— детско-юношеский хор «София» Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района.
В номинации «Инструментальное исполнительство» первые места жюри присудило:
— ученику Пикалевской детской школы искусств Бокситогорского района баянисту Михаилу Симанову (14 лет);
— ученице Центра эстетического воспитания и образования детей Кингисеппского района Ульяне Петровой (15 лет);
— участнице образцового детского коллектива «Хоровая студия „Тоника“» Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района Надежде Ломтевой (14 лет).
Среди художественных работ первые места получили:
— рисунок «Христова Пасха» Милены Мавричевой (13 лет) из Глажевской средней общеобразовательной школы Киришского района;
— рисунок «Пасхальные писанки» Софьи Семенченко (12 лет) из Волосовской школы искусств им. Н. К. Рериха;
— рисунок «Солнечная Пасха» Анастасии Анисимовой (12 лет) из Кузнеченской детской школы искусств Приозерского района.
Ivyborg.ru: последние новости
Педагог из всеволожской школы стала заслуженным учителем России Количество погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове увеличилось до 51 Первый дрон «Почты России» за 1,2 млн рублей врезался в дом после минуты полёта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США282
В Сочи горит пятиэтажный дом66
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки238
Трамп предложил Путину встретиться292
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение