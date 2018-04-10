Кустурица выступит на Большом Пасхальном фестивале в Архангельске

Сербии, Украины и В рамках фестиваля на сценах города выступят представители четырех славянских стран — музыканты из России Белоруссии . «Язык музыки понятен всем, она стирает границы и завязывает крепкие дружбы. Объединяться и постигать культурные сокровища друг друга — главная задача Пасхального фестиваля», — говорится в сообщении.

Центральным событием фестиваля станет выступление Кустурицы и «лучшего оркестра Белграда» The No Smoking Orchestra с программой из лучших хитов. «Аккордеон, труба, саксофон, клавиши, гитары, ударные — вместе это безграничная радость, музыка торжествующей жизни и весны», — отметили в филармонии.

Кроме того, в программе фестиваля — выступление заслуженного коллектива Белоруссии, вокальной группы Camerata, в составе которой солисты Хора минского Свято-Елисаветинского монастыря. Музыканты дадут в России всего один концерт.

Зрители также приглашены на вечер украинской народной и авторской музыки «Ой, зійшла зоря», на котором выступит звезда украинского фольклора Василь Жданкин и его дочь Анастасия.