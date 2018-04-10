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Кустурица выступит на Большом Пасхальном фестивале в Архангельске
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Кустурица выступит на Большом Пасхальном фестивале в Архангельске 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 10 апр — РИА Новости. Легендарный сербский кинорежиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица выступит с концертом в рамках Большого Пасхального фестиваля, который открывается в Архангельске во вторник, сообщается на сайте Поморской филармонии.
В рамках фестиваля на сценах города выступят представители четырех славянских стран — музыканты из России, Сербии, Украины и Белоруссии. «Язык музыки понятен всем, она стирает границы и завязывает крепкие дружбы. Объединяться и постигать культурные сокровища друг друга — главная задача Пасхального фестиваля», — говорится в сообщении.
Центральным событием фестиваля станет выступление Кустурицы и «лучшего оркестра Белграда» The No Smoking Orchestra с программой из лучших хитов. «Аккордеон, труба, саксофон, клавиши, гитары, ударные — вместе это безграничная радость, музыка торжествующей жизни и весны», — отметили в филармонии.
Кроме того, в программе фестиваля — выступление заслуженного коллектива Белоруссии, вокальной группы Camerata, в составе которой солисты Хора минского Свято-Елисаветинского монастыря. Музыканты дадут в России всего один концерт.
Зрители также приглашены на вечер украинской народной и авторской музыки «Ой, зійшла зоря», на котором выступит звезда украинского фольклора Василь Жданкин и его дочь Анастасия.
Фестиваль закроется 22 апреля в Камерном зале — солисты праздничного хора Свято-Данилова монастыря выступят вместе с Архангельским филармоническим камерным оркестром под руководством Владимира Онуфриева.
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