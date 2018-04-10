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Более 250 человек примут участие в IV Пасхальном хоровом фестивале в Москве 21-22 апреля
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Более 250 человек примут участие в IV Пасхальном хоровом фестивале в Москве 21-22 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Более 250 человек примут участие в IV Пасхальном хоровом фестивале, который состоится в Соборной палате главного здания Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) 21 и 22 апреля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.
«21-22 апреля 2018 г. в Соборной палате главного здания Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по благословению ректора ПСТГУ протоиерея Владимира Воробьева состоится четвертый Пасхальный хоровой фестиваль ПСТГУ. В нем примут участие более 12 хоровых коллективов и свыше 250 человек», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что 21 апреля пройдет первый концерт фестиваля, на котором выступят любительские хоровые коллективы и ансамбли факультетов ПСТГУ, а также гости. На следующий день запланирован гала-концерт. Там прозвучат произведения в исполнении профессиональных хоров Свято-Тихоновского университета, хоровых коллективов духовных школ и вузов из разных городов России.
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