Более 250 человек примут участие в IV Пасхальном хоровом фестивале в Москве 21-22 апреля

Более 250 человек примут участие в IV Пасхальном хоровом фестивале, который состоится в Соборной палате главного здания Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) 21 и 22 апреля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

«21-22 апреля 2018 г. в Соборной палате главного здания Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по благословению ректора ПСТГУ протоиерея Владимира Воробьева состоится четвертый Пасхальный хоровой фестиваль ПСТГУ. В нем примут участие более 12 хоровых коллективов и свыше 250 человек», — говорится в сообщении.